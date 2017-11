Ihr freut euch auf den Stardew-Valley-Multiplayer-Modus? Jetzt gibt es noch mehr Grund zur Freude, denn das wird nicht der einzige zusätzliche Inhalt sein, der im kommenden Jahr auf euch zukommt.

Stardew Valley ist schon jetzt ein umfangreiches Spiel. Bald schon wird es noch ein kleines Stück größer werden. Seit wir das letzte Mal etwas über den kommenden Multiplayer der Farmsimulation gehört haben, ist schon ein Weilchen ins Lande gezogen, aber er soll ja noch vor Ende des Jahres in die Beta gehen. Nun gibt es einen kleinen Infohappen. Eric Barone alias ConcernedApe, der Schöpfer des erfolgreichen Spiels hat bestätigt, dass mit dem Multiplayer-Update auch andere neue Inhalte ihren Weg in Stardew Valley finden werden. Für den Fall, dass sich Singleplayer-Bauern doch länger alleine beschäftigen wollen.

Barone postete das untenstehende Bild auf Twitter und versprach, dass das nächste Update auch etwas für Singleplayer-Liebhaber bringen würde. Zu sehen ist ein Boot. Im "schlimmsten" Fall handelt es sich nur um einen neuen Händler. Aber vielleicht bringt uns der Kutter ja sogar an einen völlig neuen Ort? Zu viel wollte Barone nicht verraten, um die Freude an der Überraschung nicht zu verderben.

Erst vor wenigen Wochen erschien Stardew Valley für die Switch. Auf der PS4 und der Xbox One ist der Indie-Shooting-Star schon länger erhältlich. Auf die Frage, ob dieses Update alle Plattformen erhalten würde, antwortete er, dass es so sein würde, aber der PC höchstwahrscheinlich am frühesten zum Zuge kommen würde. Freut ihr euch schon auf die neuen Inhalte? Was sind eure Vermutungen zu dem kleinen Schiff?

I'm working on some new Stardew Valley content, to be released with the upcoming free multiplayer update. This will affect single-player, too! I'll share more when the release gets closer. Though I'll keep some things secret (more fun) pic.twitter.com/rgWCt8IIRi