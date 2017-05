Noch vor der E3 in Los Angeles im Juni hat der schwedische Entwickler und Publisher Starbreeze Studios für die kommende Woche eine Pressekonferenz samt Livestream angekündigt.

Die Starbreeze-Pressekonferenz wird am 10. Mai 2017 in der kommenden Woche stattfinden. Der Start wurde für 12:00 Uhr EDT anberaumt; bei uns wird es dann 18:00 Uhr abends sein. Die Übertragung der Konferenz wird per Twitch ausgestrahlt.

Worum geht es? Starbreeze wird quasi sein komplettes Line-up an kommenden Spielen vorstellen. Dazu zählen:

Overkill's The Walking Dead

Psychonauts 2

System Shock 3

Payday 2 (exklusive Ankündigung)

Raid: World War II

Deliver Us The Moon

Zudem wird es das Panel "A Veterans of the Industry" geben, auf dem sich prominente Entwickler wie Warren Spector, Tim Shafer und Bo Andersson äußern. Eine offizielle Webseite zum Event mit weiteren Infos ist hier online.