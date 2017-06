Gestern eröffnete Electronic Arts mit seiner EA-Play-Pressekonferenz die E3-Woche. Dabei war aber wieder nichts vom Star-Wars-Titel von Visceral Games zu sehen. Wird sich daran auf der E3 noch etwas ändern?

Auch in den kommenden Tagen, beispielsweise auf den Pressekonferenzen von Microsoft oder Sony, werdet ihr nicht auf einen Auftritt des für 2018 eingeplanten Star-Wars-Titels von Visceral warten müssen. Mittlerweile wurde bestätigt, dass das Spiel die diesjährige E3 erneut auslässt. Das Action-Adventure steckt zugunsten von Star Wars: Battlefront II zurück, das gestern eine satte halbe Stunde lang mit dem neuen Multiplayer-Part präsentiert wurde.

Senior Creative Director Amy Hennig sagte via Twitter, dass man zunächst einmal sehr stolz auf die Entwickler von DICE und Motive sei. "Wir arbeiten immer noch hart an unserem Spiel, es gibt keinen Grund zur Sorge", so Hennig weiter. Die ehemalige Uncharted-Entwicklerin hatte Mitte Juni 2015 ausgesagt, dass dieser Star-Wars-Titel mehr in Richtung Uncharted gehen soll. Seither warten Fans sehnsüchtig auf mehr Infos.

Doch auch Co-Writer Todd Stashwick machte der Community in einem weiteren Tweet für die diesjährige E3 keine weiteren Hoffnungen. "Es ist ihre Zeit", sagte er in Bezug auf DICE und Motive sowie das für November eingeplante Star Wars: Battlefront II. Die Tage ihres Titels werden zu gegebener Zeit kommen.