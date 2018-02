Star Wars ist derzeit ja in aller Munde, nachdem Disney und Lucasfilms derzeit immer neue Filmstreifen forcieren. Die heutige Ankündigung dürfte dabei viele Fans frohlocken lassen, denn keine Geringeren als die Macher von "Game of Thrones" widmen sich nun ebenfalls der Sci-Fi-Marke.

In einer überraschenden Ankündigung bestätigte Lucasfilm nun, dass es noch mehr neue Filme im Star-Wars-Universum geben wird - und diese dürften es in sich haben. Keine Geringeren als David Benioff und D.B. Weiss, die Masterminds hinter der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones", zeichnen nämlich für die neue Filmreihe verantwortlich. Die beiden werden die neuen Kinostreifen, die im Übrigen noch namenlos sind, sowohl schreiben als auch produzieren.

Dabei stell Lucasfilm im Zuge der Ankündigung klar, dass es sich dabei um eine separate Filmreihe neben der episodischen Skywalker-Saga (Episode I bis Episode IX) sowie der erst kürzlich angekündigten neuen Trilogie, die von Rian Johnson - Regisseur von "Star Wars: The Last Jedi" - entwickelt wird. Kurzum: Fans des Franchise dürfen sich wahrlich freuen, denn der Nachschub an Star Wars ist quasi gigantisch.

Kathleen Kennedy, President von Lucasfilm, sagte zur Neuankündigung, dass David und Dan derzeit "zwei der besten aktuell tätigen Storyteller" seien, deren Herangehensweise an komplexe Charaktere, tiefgründiger Story und Reichtum an Mythologie das Star-Wars-Franchise in eine unglaublich aufregende Richtung lenken werde.

Benioff und Weiss drückten natürlich aus, welche Ehre diese Möglichkeit sei; gleichzeitig sei die auferlegte Verantwortung auch schon fast etwas furchteinflößend. Ein Release-Zeitfenster für die neuen Filme von den beiden gibt es noch nicht. Zunächst einmal steht nun noch die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" im kommenden Jahr 2019 auf dem Plan.

In Sachen Star Wars geht es mit "Solo: A Star Wars Story" weiter; der Streifen kommt am 24. Mai in die Kinos und ein erster Trailer wurde erst unlängst veröffentlicht. Das nächste und finale Kapitel der Skywalker-Saga von J.J. Abrams wird mit "Star Wars: Episode IX" am 20. Dezember 2019 in die Kinos kommen.