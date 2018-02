Es war DER Aufreger im Herbst 2017: Die Lootboxen in Star Wars: Battlefront II und die daraus resultierende potentielle Unzufriedenheit von Disney mit dem Vorgehen von EA. Gerüchte, wonach dem Publisher gar die Marke entzogen werden könnte, gab es damals schon, verblassten aber wieder - bis heute.

Im Mai 2013 schloss Disney einen großen Deal mit Electronic Arts ab, der EA dazu berechtigte, zahlreiche Star-Wars-Videospiele auf den Markt zu bringen. Erstes Ergebnis war Star Wars: Battlefront, das durchaus zu überzeugen wusste, aber über keine Singleplayer-Kampagne verfügte.

Kritisch wurde es aber erst danach, als Star Wars: Battlefront II aufgrund des Fortschrittssystems und der unverschämten Lootboxen stark in die Kritik geriet. Später wurde aufgrund sich verändernder Marktverhältnisse auch noch das ambitionierte Star-Wars-Projekt von Visceral Games eingestampft, das eigentlich 2018 erscheinen hätte sollen, so dass es in diesem Jahr wohl kein neues Star Wars von EA gibt.

Nun kommen wieder neue Spekulationen auf, wonach Disney und auch Lucasfilm mit der Handhabe des Franchise seitens EA mehr als unzufrieden sind. Solche gab es bereits im vergangenen Jahr, mit der Zeit ist aber eigentlich Gras über die Sache gewachsen und ein schlechtes Verhältnis zu Disney wurde gar seitens EA dementiert. Der neue Bericht von Cinelinx legt aber etwas ganz anderes nahe.

Die Webseite beruft sich auf mehrere mit der Sache vertraute Quellen, die jedoch nicht näher benannt werden, so dass sich diese nicht verifizieren lassen. Schenkt man diesen jedoch Glauben, dann hat Disney die leitenden Angestellten von EA einbestellt, um mit diesen darüber zu reden, was mit der Star-Wars-Marke im Spielebereich eigentlich alles falsch laufe.

Für EA könnte das ein hartes Ende nehmen, denn weiter heißt es, dass Disney bereits an die Konkurrenten Ubisoft und Activision herangetreten sei, damit diese künftig die Star-Wars-Spieleentwicklung übernehmen. Der bestehende Lizenzierungsvertrag mit EA soll dabei nicht zwangsläufig ein Problem sein, denn Disney soll in diesem eine Klausel untergebracht haben, der die Kündigung ermöglichen soll, wenn bestimmte Standards und Bedingungen nicht eingehalten werden.

Ob es wirklich so kommt, bleibt natürlich abzuwarten, denn bislang handelt es sich dabei freilich nur um ein Gerücht. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

In der Season zum neuen Kinofilm "The Last Jedi" wird die Geschichte von Iden Version in Star Wars: Battlefront II weiter erzählt.