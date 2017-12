Neues Update: So verändert DICE nun das Fortschrittssystem

Einen wahren Shitstorm mussten Electronic Arts und DICE wegen der Lootboxen und des Fortschrittssystems von Star Wars: Battlefront II einstecken. Die Mikrotransaktionen wurden vorerst komplett aus dem Spiel verbannt, und das Fortschrittssystem haben die Macher nun ersten Änderungen unterzogen.

Star Wars: Battlefront II verkaufte sich zunächst deutlich schlechter als der Vorgänger, was sicherlich auch der unglaublich negativen Presse rund um die Lootbox-Kontroverse und dem mitunter lächerlich viel verlangenden Fortschrittssystem geschuldet ist. Während die Mikrotransaktionen bis zur weiteren Überarbeitung weiter offline bleiben, hat das Entwicklerteam nun am angesprochenen Fortschrittsystem geschraubt und in einem Update einige Änderungen implementiert.

So wurden Anpassungen am Credit-System vorgenommen, so dass Spieler nun insgesamt höhere Mengen der Ingame-Währungen leichter verdienen können, um schneller voran zu kommen. Beispielsweise wurde auch die Anzahl der Credits, die ihr zum Ende einer Runde erhaltet erhöht, ebenso wie der Betrag für die Top-Spieler eines Teams. Die Obergrenze der täglichen Arcade-Mode-Credits wurde gleich mal auf 1.500 verdreifacht.

EA selbst kommentiert den Schritt wie folgt: "Heue ging ein Update live, das einige Anpassungen am Wirtschafts- und Fortschrittssystem vornimmt. Während das erst die anfänglichen Schritte in Richtung größerer Veränderungen sind, sind dieser bereits fertig und ab sofort verfügbar."

Für das tägliche Einloggen bekommt ihr nun mehr Teile zum Craften von Star Cards; das Crafting und Upgraden soll damit insgesamt leichter von der Hand gehen. Ab dem morgigen 05. Dezember startet die "The Last Jedi Season" mit neuen Helden, Karten und Fahrzeugen durch. Auch Fraktions-Herausforderungen und Singleplayer-Story-Missionen erwarten euch dann.