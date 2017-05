Nachdem bereits der erste Teil mit einer VR-Mission ausgestattet wurde, scheint auch Star Wars: Battlefront II etwas für die PlayStation VR bereit zu halten.

Nachdem ihr bereits mit einem X-Wing durch die virtuelle Realität preschen durftet, verdichten sich die Hinweise darauf, dass ihr auch in Star Wars: Battlefront II in die virtuelle Realität eintauchen dürft.

So findet sich ein neuer Hinweis darauf in dem aktuellen PlayStation Newsletter, den Sony zum Wochenende verschickt hat. Dort ist in der deutschen und dänischen Version ein Badge zu sehen, das besagt, dass der Titel mit PlayStation VR kompatibel sein wird. Daher ist es möglich, dass zumindest eine Mission enthalten ist, in der ihr hautnah in das Star-Wars -Universum eintauchen dürft.