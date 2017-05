Wer das Online-Rollenspiel Star Trek Online auf Konsolen zockt, der darf sich nun auch bald auf frische Inhalte freuen.

Wie Perfect World Entertainment bekanntgab, schafft die Season 13 von Star Trek Online namens "Escalation" in Kürze den Sprung auch auf Konsolen. Der Release-Termin wurde für Xbox One und PlayStation 4 nun auf den 06. Juni 2017 festgelegt.

Auf beiden Plattformen werden Spieler des MMOs neue Missionen im Rahmen von zwei neuen Episoden genießen können. in "Mirrors and Smoke" reist ihr nach New Kentar um den Planeten vor den Tzenkethi-Invasoren zu beschützen. Die zweite Episode namens "Survivor" widmet sich dagegen Selar aus dem Romulan Sar Empire.

Mit Season 13 feiert auch das neue System "War Games" auf Xbox One und PS4 sein offizielles Debüt. In diesem werden zwei Teams - je eines von Spieler und KI gesteuert - genutzt, um in Szenarien um verschiedene Belohnungen anzutreten.