Star Trek Online: Agents of Yesterday

Agents of Yesterday, die nunmehr dritte Erweiterung zum Free-to-play-MMO Star Trek Online, erscheint in Kürze für PS4 und Xbox One mit reichlich neuen Inhalten.

Agents of Yesterday schickt die Spieler in die Zeit von Star Trek: Raumschiff Enterprise zurück, die legendäre Fernsehserie, die den Grundstein für eines der beliebtesten Sci-Fi-Universen aller Zeiten legte. Das neueste Konsolenupdate bietet Spielern Zugriff auf Originalschiffe wie der Enterprise, neue Storymissionen und neue Features aus Agents of Yesterday und dem neuesten Update Artifacts.

Als Erscheinungsdatum für PS4 und Xbox One wurde heute seitens Publisher Perfect World der 14. Februar 2017 genannt.

Spieler können einen Captain aus der Zeit von Star Trek: Raumschiff Enterprise erstellen und eines von mehreren Raumschiffen des 23. Jahrhunderts fliegen, wie der klassischen Enterprise der Constitution-Klasse. In jeder neuen Episode werden Spieler auf berühmte Charaktere treffen, die von bekannten Star Trek-Schauspielern vertont wurden, wie Walter Koenig, Chris Doohan (Sohn von James Doohan), Chase Masterson, Matt Winston und Joseph Gatt. Das Konsolenupdate bringt außerdem eine neue Spezialisierung, neue Kommandoaufträge und Inhalte aus dem Artifacts-Update sowie die Flotteneinrichtung K-13, neue Waffen und Brückenoffiziere.