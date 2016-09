Erst vor wenigen Tagen verschickte der Entwickler E-Mails, in der die zusätzliche Absicherung der Accounts empfohlen wird. Grund hierfür könnten zunehmende Schiffsdiebstähle sein.

Vor einigen Tagen erhielten Star-Citizen-Backer eine E-Mail, in der auf die Verwendung der neuen Zwei-Faktor-Authentifizierung hingewiesen wurde. Spielern wird empfohlen die Methode nutzen, um die teilweise Tausende von Euro wertvollen Accounts abzusichern. Grund dafür dürfte eine Zunahme von Account-Hacks sein.

Laut Heise.de würde auf verschiedenen Websites viel Geld für bestimmte Raumschiffe geboten. Interessierte würden dann eine E-Mail erhalten, in der sie die jeweiligen Raumschiffe völlig kostenlos an die Betrüger übergeben sollen - in Star Citizen können Raumschiffe grundsätzlich an andere verschenkt werden. In der Regel würden die Betroffenen oder die Käufer der geklauten Schiffe auf ihrem Schaden sitzen bleiben, je nachdem, ob die Entwickler das Schiff an den legitimen Besitzer zurückgeben.

In einem Info-Video auf YouTube (in Englisch) wird von den Schiffsdiebstählen und der Masche gewarnt: