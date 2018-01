Während eines Livestreams namens "Reverse the Verse" wurden nun Details bekannt gegeben, was die kommende Alpha 3.1 des Weltraum-Hoffnungsträgers Star Citizen betrifft. Wir verraten euch, was ihr erwarten könnt und bis wann mit einem Release zu rechnen ist.

Head of Production Erin Roberts hat sich während des Livestreams "Reverse the Verse" ausführlicher zur bevorstehenden Alpha 3.1 der Crowdfunding-Sensation Star Citizen geäußert. Der spirituelle Wing-Commander-Nachfolger befindet sich seit geraumer Zeit in Arbeit und wird immer wieder um frische Inhalte erweitert.

Die kommende Alpha 3.1 soll dabei keine Ausnahme sein, wenngleich man sich laut Roberts auf "eines von zwei" neuen Features konzentrieren wird. Der Fokus dieser Version wird nämlich vielmehr auf der Optimierung der bisherigen Spielerfahrung liegen. Kurzum: Man will die Performance der Alpha 3.0 spürbar verbessern.

Das Team mache bereits "große Fortschritte bei der Optimierung" des Spiels und wisse genau, wo es anpacken müsse. Der neue Build solle daher "viel schneller und flüssiger" laufen als Version 3.0 und daher eine insgesamt deutlich bessere Spielerfahrung für die Community bieten. Auch die Benutzeroberfläche wird in Sachen Les- und Nutzbarkeit des HUDs noch einmal optimiert und dem Kampf-Interface werden einige Tweaks verpasst.

Ein neues Feature in Version 3.1 wird das sogenannte "Emergency Beacon" sein, mit dem Spieler in Problemen ihre Position mitteilen und so einen Navigationspunkt für andere Spieler erstellen können, die bereit sind ihnen zu helfen. Wer beispielsweise auf einem Planet bruchlandet kann sich auf diesem Weg abholen, wer von Piraten angegriffen wird, sich helfen lassen. Das Feature soll der Anfang eines Systems sein, in dem sich Spieler gegenseitig Missionen erstellen können.

In Zukunft werden die großen Updates für das Spiel jeweils im vierteljährlichen Rhythmus erscheinen. Die Verbesserung der Kampferfahrung, der Physik und der KI-Kämpfe stehen dabei bereits auf dem Plan.

