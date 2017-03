Europas beste Teams messen sich in Paris

Bevor Splatoon 2 auf der Switch offiziell durchstartet, gibt es im ersten Teil auf der Wii U noch einmal ein großes Event. In Paris treffen sich die besten europäischen Teams.

Am Samstag, den 01. April 2017, findet ab 14:00 Uhr MESZ das ESL Go4Splatoon Europe Grand Finale im Wii-U-Titel Splatoon in Paris statt. Sechs Monate lang hatten sich Teams Farbschlachten im Überraschungs-Hit geliefert, um sich für das Event zu qualifizieren. In Paris treffen nun die vier besten Performer aufeinander.

Das Siegerteam kann sich als Hauptpreis jeweils ein Exemplar der neuen Nintendo-Konsole Switch sichern. Interessierte Fans können das ganze Turnier live über den Twitch-Kanal von Nintendo of Europe verfolgen. Mit dabei sind die folgenden Teams:

Extermination (Deutschland) – erreichte vier der sechs monatlich ausgetragenen Endspiele

BYE (aus ganz Europa) – das erste Team, das die Erfolgs-Serie von Extermination unterbrechen konnte und den Oktober-Cup gewann

Rising Moon (Frankreich) – das einzige Team, das sich zwei Siege der monatlichen ESL Go4Splatoon Cups sichern konnte

Crème Fresh (Frankreich) – Sieger des Splatoon-Showdowns auf der gamescom 2016