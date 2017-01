Das hätte die 7-Jährige nicht in der Splatoon-Hülle finden sollen

Für die Mutter von Mackenzie Blankenship aus Ohio war es eine peinlich stille Nacht. Eigentlich sollte ihre Tochter Splatoon zu Weihnachten bekommen. Stattdessen steckte ein Porno in der originalverpackten Spielhülle.

Für die kleine Mackenzie Blankenship ist das vergangene Weihnachtsfest nicht ganz so abgelaufen, wie geplant. Als das 7-jährige Mädchen ihre neue Kopie von Splatoon für Wii U auspackte, die sie einen Tag zuvor erhalten hatte, fand sie keine Disc des familienfreundlichen Fun-Shooters vor, sondern ein Exemplar des Pornos "Sensual Seductions 2". Noch weniger als dem Mädchen gefiel das ihrer Mutter Krista Greider, die das Spiel eine Woche zuvor originalverpackt bei der Handelskette Target gekauft hatte. Da das Geschäft keine Spiele verkauft, deren Versiegelung beschädigt wurde, ist es möglich, dass sich jemand bei Nintendo einen Scherz erlaubt hat.

"Ich habe ihr über die Schulter gesehen und es ihr sofort abgenommen, als ich das Bild darauf sah. Sie sagte nur: 'Warum? Was ist das? Warum sind die nackt?'" Greider gibt allerdings nicht Target die Schuld. Trotzdem erwartet sie, dass das Unternehmen als Verkäufer dafür sorgen sollte, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Sie wandte sich an die Social-Media-Kanäle von Target und erhielt prompt Antwort. Mit einem Gutschein im Wert des Kaufpreises wollte das Unternehmen die Wogen wieder glätten. Damit gibt sich Greider jedoch nicht zufrieden. Ihr Ziel ist es, dass das Vorkommnis zu Nintendo durchdringt.