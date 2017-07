Es kann nur eine beste Sauce zu Pommes geben. Ketchup oder Mayo. Es liegt in eurer Hand. Beim ersten Splatfest seit dem Release von Splatoon 2 geht es endlich um wichtige Items.

Seit heute ist Splatoon 2 offiziell erhältlich. Obwohl das erste Splatfest bereits im Rahmen einer kostenlosen Vorab-Demo abgehalten wurde, findet das erste richtige, bei dem sich gewinnen auch lohnt, schon am ersten August-Wochenende, also am 5. oder 6. statt. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr für Team Ketchup oder Team Mayo antreten wollt und anschließend eure Meinung mit Siegen in Wettkämpfen unterstreichen. Am Ende gewinnt das Team, das aus zwei der drei folgenden Bedingungen erfolgreich hervorgeht: Meiste Stimmen, meiste Solo-Siege, meiste Multi-Siege.

Das Gewinner-Team bekommt in Abhängigkeit seines Splatfest-Ranges eine bestimmte Anzahl an Supermuscheln, mit denen die Ausrüstung optimiert werden kann. Für welches Team werdet ihr antreten? Oder meint ihr, der eindeutige Sieger steht eigentlich jetzt schon fest?