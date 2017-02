In einem japanischen Video hat Nintendo einige weitere Infos zum kommenden Fun-Shooter-Sequel Splatoon 2 bestätigt. Dabei geht es um den Zuschauermodus sowie den ebenfalls bestätigten LAN-Play-Modus.

Das angesprochene Video, das ihr euch weiter unten im Anschluss an diese Meldung ansehen könnt, zeigt euch unter anderem das neue Feature "Private Battle Spectator View". Dabei handelt es sich um einen Zuschauermodus, in dem zwei Personen einer Partie ohne Spieler zu sein beitreten können, um die Action auf dem Schlachtfeld aus verschiedenen Kameraperspektiven zu beobachten und aufzuzeichnen. Einer Partie können damit künftig bis zu zehn Personen beitreten, nachdem Schlachten von bis zu acht Gamern ausgetragen werden.

Die acht Spieler werden sich nicht nur über lokales WiFi in privaten Schlachten auf ihren portablen Switch-Systemen messen können. Auch ein neues Feature namens "LAN Play" ist an Bord. Dabei können acht angedockte Switch-Konsolen über ein kabelgebundenes LAN-Setup verbunden werden, um private Schlachten in Splatoon 2 auszutragen.

Mit "Musselforge Fitness" wird auch noch eine neue Karte, die in einem Fitness-Studio angesiedelt ist, vorgestellt.