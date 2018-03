Sichert euch jetzt kostenlos den Third-Person-Shooter Spec Ops: The Line!

Ihr könnt euch Spec Ops: The Line vorübergehend kostenlos via Humble Bundle für den PC sichern. Die Aktion läuft bereits und wird am kommenden Samstag um 19:00 Uhr enden. Nachdem ihr den Third-Person-Shooter in euren Warenkorb gelegt und die Bestellung abgeschickt habt, erhaltet ihr einen Steam-Key, den ihr anschließend einlösen könnt. Normalerweise kostet Spec Ops: The Line bei Steam 19,99 Euro.

Spec Ops: The Line wurde am 29. Juni 2012 für den PC, die PlayStation 3 und die Xbox 360 veröffentlicht. Seit Ende Januar 2018 könnt ihr den Titel auch via Xbox One spielen, da die Xbox-360-Version nun abwärtskompatibel ist. Wenn euch die Kriegsgeschichte interessiert, könnt ihr für mehr Informationen unseren Test zu Spec Ops: The Line lesen und euch die Video-Review ansehen, die ihr unterhalb dieser News findet.