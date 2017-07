Einer der interessanteren Virtual-Reality-Titel könnte Sparc sein, das neueste Projekt der EVE-Macher von CCP. Das PSVR-Spiel hat nun einen konkreten Veröffentlichungstermin.

Sparc versteht sich selbst als rasanten vSport-Wettbewerb, der bis dato nur grob datiert war. Heute haben die Entwickler von CCP Games Nägel mit Köpfen gemacht, was das Release-Datum betrifft.

Ab dem 29. August 2017 sollen Inhaber von PSVR zuschlagen dürfen, um in die virtuelle Sportwelt zum empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro einzutauchen. Der Kauf ist digital über den PlayStation Store möglich.

Wofür steht vSport überhaupt? CCP Games versteht darunter "virtuellen Sport", schließlich soll Sparc als "Ganzkörper-Erfahrung" auch für Einiges an Bewegung der Spieler stehen. Die VR-Hardware wird gewissermaßen zu eurer Sportausrüstung, in der ihr euch dann online gegen andere Spieler in schnellen und physisch durchaus fordernden Ganzkörper-VR-Duellen durchsetzen müsst. Mit den Move-Controllern bewerft ihr die Gegner aus der Ferne mit Projektilen. Durch Ausweich- und Block-Bewegungen verteidigt ihr euch hingegen gegen feindliche Angriffe. Die Herausforderung in Sparc ist also durchaus sportlich zu sehen und erfordert auch ein instinktives Gameplay.

In Sachen Spielmodi wird es solche auf Anfänger- als auch Experten-Niveau geben, wodurch Gamer auch langfristig angesprochen werden sollen. Andererseits wird auf diese Art und Weise auch ein reibungsloserer Einstieg ermöglicht. Für Solo-Spieler wird es eine Reihe von zeitbasierten Events geben, in denen Präzision beim Werfen oder Ablenken gefragt sind.