South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist bereits der zweite Teil der Versoftung der Serie mit dem derben Humor. Nun hat Ubisoft bekanntgegeben, auf welche Zusatzinhalte wir uns freuen dürfen und was alles im Season Pass enthalten ist.

Kurz vor Release von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, hat Ubisoft die Inhalte des Season Pass bekanntgegeben. Dieser umfasst einige Inhalte, die ab Tag 1 verfügbar sein werden. Darunter das Paket „Die Relikte von Zaron“, welches Kostüme und einige spielerische Vorteile beinhalten wird. Das Paket gibt’s auch einzeln für 4,99 € zu kaufen. Der zweite Inhalt, der ab dem ersten Tag verfügbar ist, ist das bekiffte Handtuch Towlie. Der fungiert als Spielassistent mit hilfreichen Tipps und ist ebenfalls auch separat für 1,99 € erhältlich.

Zudem werden im Laufe diesen und nächsten Jahres drei zusätzliche Erweiterungen für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheinen. Den Anfang macht der DLC „Gefahrendeck“. In diesem könnt ihr euch der ultimativen Kampfherausforderung stellen und exklusive Kostüme und Artefakte freischalten. Erscheinen soll „Gefahrendeck“ im Dezember und ohne Season Pass 5,99 € kosten. Die nächste Erweiterung, „From Dusk till Casa Bonita“, führt eine neue Geschichte in South Park ein. Gemeinsam mit dem Coon und Mysterion müsst ihr dort einen Dämon namens Casa Bonita besiegen. Erscheinen soll die Story-Erweiterung 2018.

Zu guter Letzt kommt mit „Bring the Crunch“ noch eine weitere Erweiterung, die eine neue Geschichte mitbringt und eine neue Helden-Klasse in das Spiel einführt. Worum es genau in dem DLC gehen wird, ist noch nicht bekannt. Auch der Release-Termin wird nur grob auf das Jahr 2018 datiert. Wer keinen Season Pass besitzt, zahlt für die beiden Story-Erweiterungen jeweils 11,99 €