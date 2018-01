Vier Kämpfer, inklusive eines brandneuen Charakters, erweitern die Kämpferliste von Soul Calibur VI.



Der brandneue Soul-Calibur-VI-Charakter trägt den Namen Grøh. Die Hingabe für sein Studium und Training haben ihm einen Platz bei den Aval's Twelve eingebracht. Dennoch hat er seine Position innerhalb der Organisation verloren, als er es nicht geschafft hat den Azure Knight im Kampf niederzustrecken. Die im Konflikt stehenden Aval zögern seine Strafe vorerst hinaus. Nun muss Grøh seine Stärke erneut unter Beweis stellen, wenn er sein Recht, Arondight zu führen, verteidigen möchte.

Fans dürfen sich auf altbekannte Charaktere wie Xianghua, Kilik und Nightmare freuen. Xianghua hat den Schwertkampf von ihrer Mutter Xiangfei erlernt und das Schwert, welches sie führt, ist ein unbezahlbares Erbstück. Als Kind war sie von der Schönheit verzaubert, mit der ihre Mutter das Fechten übte. Seitdem kopierte sie diesen Stil und ergänzte ihn um eigene Techniken. Xianghuas Stil verlässt sich weniger auf direkte Konfrontation und mehr auf Finten, welche die Verteidigung des Gegners öffnen, sodass sie im entscheidenden Moment zuschlagen kann. Die schöne und tödliche Grazie ihrer Bewegungen erinnert an einen Tanz und kann sogar ihre Gegner in ihren Bann ziehen.



Seitdem Ling-Sheng Su von der Bösen Saat befallen wurde, trägt Kilik das Kali-Yuga nah an seiner Seite. Als der letzte Erbe der Techniken Ling-Sheng Sus, hat er sein Leben dem Training gewidmet und erlernt esoterische Techniken bei dem legendären Krieger Edge Master.



Diejenigen die Nightmare gegenüberstehen, dürfen nie vergessen, dass er die Macht seines Schwertes zumindest bruchstückhaft entfesseln kann. In so einem Fall müssen Spieler auf einen Angriff gefasst sein, welcher ihr Schicksal mit nur einem Hieb besiegeln kann. Soul Calibur VI erscheint 2018 für PlayStation 4, Xbox One und digital für PC via Steam.