Ihr sucht nach neuem Spielefutter für eure PlayStation 4? Im digitalen PlayStation Store lockt Sony jetzt und auch in Kürze mit frischen Blockbuster-Angeboten!

Bereits in dieser Woche gibt es im PlayStation Store die neue Aktion "Spiele unter 15 Euro", in deren Rahmen ihr allerhand bekannte Titel für kleines Geld abstauben könnt. Unter anderem sind Battlefield 4, Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Edition oder Fallout 4 mit von der Partie. Regionale Preisinformationen findet ihr direkt im PlayStation Store.

Konkret Teil der Aktion und damit für unter 15 Euro zu haben:

Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Edition

Tomb Raider: Definitive Edition

Fallout 4

Need for Speed

Need for Speed: Deluxe Edition

Titanfall 2: Ultimate Edition

Dark Souls III

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Mad Max

NBA Live 18: The One Edition

Yakuza Kiwami

Yakuza Zero

DiRT Rally

DiRT Rally + PSVR Bundle

DiRT Rally PSVR Upgrade

Sleeping Dogs: Definitive Edition

F1 2015

F1 2016

The Shadow Warrior Collection

Shadow Warrior

Shadow Warrio 2

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Battlefield 4

Battlefield 4 Premium Edition

Battlefield-Bundle

Battlefield: Hardline - Deluxe Edition

Battlefield: Hardline - Standard Edition

Battlefield: Hardline - Ultimate Edition

Damit aber nicht genug, denn heute hat Sony Interactive Entertainment mit den PlayStation Hits auch ein neues Format offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Auswahl legendärer PS4-Titel zum kleinen Preis. Die PlayStation Hits sollen ab dem 18. Juli 2018 durchstarten und umfassen einige der besten bislang veröffentlichten PS4-Titel für lediglich 19,99 Euro im PS Store sowie bei ausgewählten Einzelhändlern.

Die PlayStation Hits gehen Mitte Juli mit folgendem Line-up an den Start:

Uncharted 4: A Thief's End

LittleBigPlanet 3

DriveClub

Ratchet & Clank

Killzone: Shadow Fall

Bloodborne

inFAMOUS: Second Son

The Last of Us: Remastered

Project CARS

Dragon Ball: Xenoverse

Watch_Dogs

Assassin's Creed IV: Black Flag

Rayman Legends

Mortal Kombat X

Batman: Arkham Knight

Mittelerde: Mordors Schatten

Need For Speed

Need For Speed: Rivals

EA SPORTS UFC 2

Yakuza 0

Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition

Im Laufe der Zeit werden dem Portfolio von PlayStation Hits zahlreiche weitere Titel hinzugefügt. Zudem ist ein PlayStation-Hits-Paket zum besonders attraktiven Preis erhältlich mit folgenden Inhalten:

PS4 mit 1 TB sowie The Last of Us, Uncharted 4: A Thief’s End und Ratchet & Clank