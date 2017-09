Immer wieder lockt Sony mit neuen Angeboten in den PlayStation Store. So auch dieses Mal wieder. Unter anderem erwarten euch einige Indie-Perlen für unter 5 €. Außerdem sind viele Spiele von Ubisoft im Moment stark reduziert.

Es ist mal wieder an der Zeit, im PlayStation Store vorbeizuschauen. Dort hat Sony nämlich wieder einige fette Rabatte für euch parat. Unter anderem gibt es einige Indie-Leckerbissen für unter 5 Euro. Daneben sind auch etliche große Ubisoft-Titel im Preis stark reduziert. So bekommt ihr Ghost Recon: Wildlands etwa für 39,99 € oder auch Rainbow Six: Siege für 19,99 aktuell im Store.

Zu viel Bedenkzeit solltet ihr euch bei eurer Entscheidung nicht lassen. Die Sales enden nämlich bereits am 21. September wieder. Wer zuschlagen will, muss sich also beeilen.

Hier geht es direkt zu den Ubisoft-Angeboten und den Spielen unter 5 € PlayStation-Store