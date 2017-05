Save the Date: Wartungsarbeiten angekündigt

Sony hat Wartungsarbeiten am PlayStation Network angekündigt. Keine Panik, sie dauern nicht lange.

Die Verantwortlichen von Sony haben angekündigt, dass am morgigen Dienstag Wartungsarbeiten am PlayStation Network stattfinden werden. Die Arbeiten werden von 7 bis 8 Uhr Früh andauern.

Im Zuge der Wartung werdet ihr jedoch weiterhin online zocken können. Zu den Einschränkungen heißt es von offizieller Seite, dass ihr auf das Account Management, Gaming and Social, PlayStation Store, PlayStation Music und PlayStation Video keinen Zuriff haben werdet. Alles also halb so wild.