Der Jahreswechsel ist gemeinhin ja immer eine Zeit, in der man das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lässt und Bilanz zieht. Das hat Sony nun auch hinsichtlich der erfolgreichsten Titel im PlayStation Store getan.

Sony hat über die regionalen Ausgaben des PlayStation Blog nun die erfolgreichsten Spiele des Jahres 2016 im PlayStation Store bekanntgegeben. Spitzenreiter ist dabei sowohl in Europa als auch in Nordamerika Rocket League, das am meisten Umsatz via PlayStation Store erzielen konnte.

Die erfolgreichsten PS4-Spiele 2016 im PS Store in Europa: