Ein ursprünglich gegen das PlayStation Network gerichteter DDoS-Angriff legte Ende Oktober zahlreiche große Dienste lahm. Level 3 vermutet einen Spieler hinter der Attacke.

Trägt ein einzelner PlayStation-Spieler die Schuld für einen DDoS-Angriff, der über 1.200 Dienste wie Amazon oder auch Netflix in die Knie zwang? Der große Netzwerkdienst Level 3 will durch Nachforschungen herausgefunden haben, dass wahrscheinlich ein genervter Spieler hinter dem offensichtlich stümperhaften Angriff am 21. Oktober steckt. Statt gezielt das PlayStation Network zu treffen, griff er den gesamten DNS-Dienst Dyn an, weshalb zahlreiche andere Angebote aus dem Netz flogen.

Laut Level 3 soll der unprofessionelle Angriff bei einem Botnetz-Betreiber eingekauft worden sein, der praktisch jedem sein Netzwerk für solche Attacken anbietet. Ob tatsächlich ein möglicherweise frustrierter Spieler hinter der Sache steckt, ist zwar noch nicht zweifelsfrei bewiesen. Als gesichert gilt jedoch, dass ausschließlich das PlayStation Network getroffen werden sollte, die ganze Angelegenheit jedoch völlig aus dem Ruder lief.