PlayStation Plus

Nun stehen sie fest: Sony hat verkündet, welche kostenfreien Spiele es im Oktober im Rahmen von PlayStation Plus für Abonnenten geben wird.

Für die PlayStation 4 ist unter anderem Metal Gear Solid V: The Phantom Pain im Gepäck. Ihr könnt Hideo Kojimas Abschluss der Metal-Gear-Reihe jetzt gratis auf der Konsole spielen. Ob er sein Werk gut vollendet hat, könnt ihr in unserem Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Test lesen. Passend zu Halloween, wird es im Oktober für die PS4 zusätzlich die Horrorspiel-Sammlung Amnesia Collection geben.

Besitzer einer PlayStation 3 können sich über den Titel Monster Jam Battlegrounds freuen. Außerdem wird für die PS3 die Pool-Billard-Simulation Hustle Kings umsonst erhältlich sein. Für die PlayStation Vita werden euch die Spiele Hue und Sky Force Anniversary angeboten. Beide Titel könnt ihr auch auf der PlayStation 4 spielen.

Zudem stehen erneut die Bonusspiele RIGS: Mechanised Combat League und That’s You zur Auswahl. Um ihn RIGS: Mechanised Combat League einzutauchen, braucht ihr PlayStation VR. Alle Titel könnt ihr euch ab dem 03. Oktober 2017 im PlayStation Store sichern. Sie ersetzen dann die kostenfreien Spiele im September. Zu den Spielen wurde auch ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch unter der News anschauen könnt.