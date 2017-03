PlayStation Plus

Auch Sony hat nun sein Line-up an kostenfreien Spielen via PlayStation Plus für den März bestätigt. Dabei bestätigte sich ein Leak von vor wenigen Tagen.

Nachdem Microsoft sein März-Line-up im Rahmen von Games with Gold angekündigt hatte, offenbarte ein Leak vermeintlich auch Sonys Line-up für PlayStation Plus. Dieser Leak hat sich nun bestätigt, denn das Unternemen hat die neuen Titel nun offiziell angekündigt.

Ab dem 07. März 2017 dürft ihr auf der PlayStation 4 demnach Tearaway Unfolded, eine Remastered-Version des eigentlichen Vita-Spiels, sowie das Action-Sportspiel Disc Jam herunterladen. Sowohl für PS4 als auch für PS Vita wird Lumo erhältlich sein.

Auf der betagteren PlayStation 3 erwarten euch zudem das 2D-Kampfspiel Under Night In-Birth Exe:Late sowie Earth Defense Force 2025. Für Vita-Inhaber steht zusätzlich der Dungeon-Crawler Severed bereit. Ein passendes Video könnt ihr euch anbei ansehen.