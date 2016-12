Auch im neuen Jahr gibt es für Abonnenten von PlayStation Plus wieder Monat für Monat kostenfreie Spiele abzustauben. Das Line-up für den Januar wurde nun bestätigt.

Sony wird Abonnenten von PlayStation Plus im Januar unter anderem das Remake des Adventure-Klassikers Day of the Tentacle zur Verfügung stellen. Die Neuauflage des 1993er Klassikers wurde von Double Fine erst 2016 veröffentlicht. Darüber hinaus wartet auf der PlayStation 4 auch der Indie-Hit This War of Mine: The Little Ones von den 11 bit Studios.

Alle kostenfreien Titel ab dem 03. Januar im Überblick: