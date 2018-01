Nach Microsoft ist zum Monatsende nun auch Sony nachgezogen und hat die kostenfreien Spiele für PS-Plus-Abonnenten im Februar bekannt gegeben. Ein vorheriger Leak hat sich dabei nicht bestätigt.

In den letzten Tagen machte ein vermeintlicher Leak im Netz die Runde, der mit Far Cry 4 und Dark Souls II: Scholar of the First Sin zwei der vermeintlichen Titel des PS-Plus-Line-ups im Februar genannt haben wollte. Das ist das beste Beispiel, dass man im Netz wahrlich nicht auf alles vertrauen kann, was so herum schwirrt. Donald Trump würde nämlich jetzt wieder laut "Fake News!!!" schreien. Keiner der beiden Titel hat es tatsächlich in das Aufgebot geschafft.

Sony hat das Line-up nun nämlich offiziell bekannt gegeben und dieses wird vor allen Dingen von Knack und RiME für die PS4 angeführt. Mit Knack gibt es damit nach zahlreichen Anfragen endlich auch einen der exklusiven Launch-Titel für die Konsole für PS-Plus-Mitglieder für lau.

Auf der PS3 erhalten Gamer hingegen Spelunker HD sowie Mugen Souls Z. Für den Handheld PS Vita gibt es Exiles End sowie Grand Kingdom; Letzteres lässt sich auch auf der PS4 zocken. Als Bonus-Titel gibt es bis zum 06. März weiterhin StarBlood Arena für PSVR. Zudem wartet ein PS Plus Starter Pack für den Titel Gems of War vom 13. Februar bis 13. März darauf, von euch abgerufen zu werden.

Das Februar-Line-up von PlayStation Plus nochmal im Überblick:

Knack (PS4)

Rime (PS4)

Spelunker HD (PS3)

Mugen Souls Z (PS3)

Exiles End (PS Vita)

Grand Kingdom (PS Vita, PS4)