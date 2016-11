PlayStation Plus

Es steht nun fest, welche kostenfreie PlayStation-Plus-Spiele im Dezember von Sony angeboten werden. Dabei hat sich der gestrige Leak bestätigt.

Der Leak, der gestern seinen Weg ins Netz gefunden hat, ist heute bestätigt worden. Auf der PlayStation 4 werden die Spiele Invisible Inc. und Stories: The Path of Destinies zur Auswahl stehen.

Zusätzlich werden Hyper Void und Tiny Troopers Joint Ops als Cross-Buy-Spiele für die PlayStation 4, die PlayStation 3 und die PlayStation Vita erhältlich sein. Für die PlayStation Vita kommen außerdem Color Guardians und VVVVVV. Color Guardians wird es ebenfalls für die PlayStation 4 geben. Die Titel stehen ab dem 06. Dezember zur Verfügung. Sie ersetzen dann die kostenfreien Spiele im November.