Nach Microsoft hat nun auch Sony nachgelegt und jetzt die kostenlosen Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus im neuen Monat September bekannt gegeben - und diese haben es durchaus in sich!

Wer ein PS-Plus-Abo auf der PS4 sein Eigen nennt, der darf sich im neuen Monat zum Sommerausklang über namhafte Titel freuen. Sony hat das Line-up nun nämlich bestätigt und unter anderem mit Destiny 2 einen absoluten Blockbuster im Angebot. Am besten dabei: Der Titel ist ab sofort bereits zu haben, ihr müsst also gar nicht mehr erst bis in den September warten sondern könnt direkt loslegen!

Neben dem Sci-Fi-Sequel Destiny 2 aus dem Hause Bungie, welches dieser Tage ja auch mit dem großen Add-on "Forsaken" erweitert wird, erwartet euch auf der PlayStation 4 außerdem auch die Remastered-Version von God of War 3 ohne weitere Kosten. Dazu gesellen sich Knowledge is Power sowie Here They Lie für PSVR.

Sowohl auf PS4, PSV als auch die betagte PS3 ist Another World in der 20th Anniversary Edition zu haben, auf beiden Heimkonsolen gibt es außerdem noch den Director's Cut von Q.U.B.E. für euch. Abgerundet wird das opulente September-Line-up durch Foul Play auf PS4 und PS Vita sowie Sparkle 2 ausschließlich auf der Vita.

Alle anderen Titel als Destiny 2 sind ab dem 04. September zum Download bereit; ab diesem Tag wird auch das Line-up aus dem August abgelöst, das unter anderem Mafia III, Bound by Flame und Dead by Daylight umfasste. Wer sich diese noch sichern will, muss also schnell zuschlagen.