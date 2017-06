Die E3 ist quasi um die Ecke und auch Sony wird natürlich vor Ort sein und eine Pressekonferenz abhalten. Im Vorfeld hat Shawn Layden nun große Ankündigungen rund um japanische Spiele in Aussicht gestellt.

Shawn Layden, President und CEO von Sony Interactive Entertainment America, hat kurz vor der E3 großartige Zeiten für Fans von japanischen Spielen in Aussicht gestellt. Demnach werden diverse Publisher und Entwickler aus Japan ihr Comeback auf die Konsole auf der diesjährigen E3 vorstellen.

Für Sony sei die Rückkehr japanischer Spiele nach Erfolgen wie NieR: Automata, Persona 5, Final Fantasy XV, Nioh und Resident Evil VII "super wichtig", so Layden. "Ich denke, dass viele japanische Entwickler auf der Jagd nach Yen mit Mobile-Spielen vom Weg abgekommen sind, aber sie kommen nun in einer großartigen Art und Weise auf die Konsole zurück. Und weil wir gerade dabei sind, wir werden auch einige große Ankündigungen auf der E3 in diesem Zusammenhang haben."

Gerüchte besagen unter anderem, dass Sony überraschend Bloodborne 2 ankündigen könnte. Auch ein neuer Titel von inFAMOUS-Entwickler Sucker Punch wäre denkbar. In wenigen Tagen werden wir schon mehr wissen.