Sony hat ein neues System namens Project Field enthüllt, mit dem echte Spielkarten auf den Bildschirm gebracht werden. Das System verbindet sich mit einem Smartphone oder Tablet und wird ähnlich wie amiibo-Karten von Nintendo funktionieren.

Offenbar hat Sony nun auch Interesse am Toys-to-Life-Geschäft entwickelt. Auf einer Präsentation mit Forward Words hat der Technikriese das physische System Project Field angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Platte, auf der Spielkarten abgelegt werden können, damit sie im Spiel auf dem via Bluetooth verbundenen Smartphone oder Tablet erscheinen. Das Prinzip erinnert an die amiibo-Karten, die Nintendo für Animal Crossing: Happy Home Designer verwendet. Der Unterschied ist, dass mehrere Karten auf dem Pad liegen können und das Gerät auch die Position der Chips in den Karten erkennt. Eine Drehung der Karte, um einen besonderen Status anzuzeigen, wird also ins Spiel übertragen.

Das Konzept für das Projekt ließ sich von von My First Sony inspirieren. Die Karten werden über einen Speicher verfügen, um beispielsweise Erfahrungspunkte auf dem Chip zu speichern. Für Multiplayer-Partien, also ein Kartenduell, können zwei Project-Field-Pads mit einem Tablet verbunden werden. Als erstes Spiel wurde bereits Yo-Kai Watch bestätigt, das in Kooperation zwischen Forward Works, Level 5 und Bandai Namco entwickelt wird. Entwicklerkits sind bereits in Produktion, sodass schon bald mehr Kartenspiele angekündigt werden dürften. Wann Sony Project Field veröffentlichen wird und vor allem zu welchem Preis, ist aktuell natürlich noch nicht bekannt.