Manchmal kommen die schönsten Spielebilder von Fans. Wie auch in diesem Fall, in dem Künstler weltberühmte Klassiker in den Stil japanischer Ukiyo-e-Gemälde versetzten. Diese Interpretationen schmeicheln nicht nur dem Auge, sondern erfordern zusätzlich etwas Hirnschmalz seitens des Betrachters. Der traditionelle Stil ist nämlich so weit von den Grafiken und Artworks entfernt, die Otto-Normal-Zocker ansonsten zu sehen bekommt, dass häufig erst auf den zweiten Blick klar wird, welches Game der Künstler gerade darstellt. Erkennt ihr alle Spieleklassiker, die hier gezeigt werden?

Hinweis: Wenn ihr diese Galerie auf einem Handy betrachtet, wischt einfach von rechts nach links über das Bild, um zur nächsten Seite zu blättern!

(Bild klicken zum Vergrößern | Quelle: Ukiyo-e Heroes)