Für knappe zwei Wochen gibt es wieder einmal ein neues Humble Bundle für Schnäppchenjäger unter euch. Dabei erwarten euch allerhand zeitfressender Titel.

Im Humble Tycoon Simulator Bundle dürft ihr euch für einen frei wählbaren Preis ab einem Euro auf den Train Simulator 2016, RollerCoaster Tycoon: Deluxe und Out of the Park Baseball 17 freuen.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von aktuell 4,04 Euro berappt, der erhält außerdem auch die Collector's Edition von Democracy 3, den Car Mechanic Simulator 2015 und Big Pharma. Zum Fixpreis von 11,35 Euro erwartet euch zudem noch der Early-Access-Titel Youtubers Life.

Viele Spiele sind in dieser Woche auch für Linux und Mac verfügbar, einige davon sogar komplett DRM-frei. Der gezahlte Betrag lässt sich wie gewohnt auf Entwickler, Organisatoren und wohltätige Zwecke aufteilen, wobei dieses Mal unter anderem Direct Relief und Charity Water profitieren sollen.