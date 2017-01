Ein ähnliches Programm an regelmäßigen Vollversionen für wenig Geld analog PlayStation Plus oder Xbox Live Games with Gold bietet auch auf dem PC das Humble Monthly Bundle. Wer jetzt zuschlägt, kann sich unter anderem XCOM 2 sichern.

Das Humble Monthly Bundle lässt sich sich ab einem Preis von monatlich 12 Dollar im monatlich kündbaren Abo jeweils für den Folgemonat abschließen. Während der Januar also schon durch ist, wirft das Angebot für Februar aber schon seine Schatten voraus.

Schon jetzt lässt sich nämlich bei einem Neuabschluss das erste Spiel des Februar-Line-ups herunterladen und zocken. Bei diesem Early-Unlock-Spiel handelt es sich dieses Mal um das hervorragende Strategiespiel XCOM 2. Dieses ist bei Steam gegenwärtig immer noch zum Vollpreis zu haben, kostet euch so aber nur einen Bruchteil davon.

Dazu erhaltet ihr dann im Februar noch diverse andere Vollversionen, die noch bekanntgegeben werden. Das Februar-Line-up wird im Übrigen ab dem 03. Februar 2017 zur Verfügung stehen.