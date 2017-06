In dieser Woche steigt in den USA mit der E3 die wichtigste Branchenmesse im Videospielbereich. Passend dazu gibt es für Schnäppchenjäger ein Humble Bundle, das es in sich hat.

Mit dem E3 2017 Digital Ticket erwartet euch das vielleicht umfangreichste Humble Bundle, das es jemals gab. Für kleines Geld erhaltet ihr eine Vielzahl von Vollversionen und Zusatzinhalten.

Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar bekommt ihr:

500 Amazon Coins

Gemini: Heroes Reborn

Crossout – Thug Starter Pack

SpellForce 3 – Beta Access

Battle Islands Commander – E3 Exclusive Crate

Gems of War – Demon Hunter Bundle

HAWKEN – Prosk Starter Bundle

MXM Poharan Pack

Blade & Soul Shadow Guard Bundle

Tyranny Portrait Pack

Gotham City Imposters – Professional Imposter Kit

Rock of Ages 2 – Classic Pack

Gebt ihr mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 5,02 Dollar erwarten euch außerdem:

XCOM: Enemy Unknown Complete Edition

Robocraft Eagle Pack

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex First Strike Online – First Connection Crate

Riders of Icarus E3 Heroic Ranger’s Fury Pack

Neverwinter Gilded White Steed

Dreadnought Fleet Recruitment Pack (PS4)

Paragon Gunslinger Pack

Zum Fixpreis von 15 US-Dollar gibt es auf der höchsten Stufe:

HackyZack

Verdun

Pac-Man Championship Edition 2

Two Twitch Crates

Duke Nukem’s Bulletstorm Tour for Bulletstorm: Full Clip Edition

Total War: Warhammer – The Grim and the Grave DLC

Das Bundle ist für einen begrenzten Zeitraum, nämlich bis zum 18. Juni 2017 - also sogar nach der E3 -, erhältlich.