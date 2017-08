Das Humble Jumbo Bundle geht in die neunte runde und bietet einige ziemlich aktuelle Titel für einen Spottpreis an. Erfahrt, welche Games ihr in den jeweiligen Preiskategorien erhaltet.

Dieses Mal gibt es im Humble Jumbo Bundle einige Titel, deren Release noch gar nicht so weit zurück liegt. Wie immer bekommt ihr sie fast so billig, wie ihr sie gerne hättet. Für mindestens 10 Dollar erhaltet ihr das ganze Paket, ein Anteil eures Beitrags geht an die Wohltätigkeitsorganisation AbleGamers Foundation Inc.

Humble hat angegeben, dass im Laufe der Woche weitere Titel dem Bundle hinzugefügt werden, aktuell bekommt ihr für die folgenden Mindestbeträge also:

Mindestens 1 Dollar

Mindestens den Durchschnittspreis (4,90 Dollar)

Mindestens 10 Dollar