Heute ist der Black Friday, einer der verkaufsträchtigsten Tage des Jahres. Zahlreiche Online-Shops locken mit satten Rabatten, da darf natürlich auch der Humble Bundle Store natürlich nicht fehlen. Dort gibt es sogar einen komplett kostenfreien Shooter für euch.

Der Humble Bundle Fall Sale ist pünktlich zum heutigen Black Friday gestartet und lockt euch, wie so viele andere Stores auch, mit satten Rabatten, um euch das Geld für frisches Spielefutter aus den Taschen zu ziehen. Ihr müsst aber gar nicht zwangsläufig Kohle investieren, denn einen PC-Shooter gibt es sogar gänzlich für lau.

Beim besagten Titel handelt es sich Sanctum 2, das mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Das Spiel erschien ursprünglich 2013 für PC, PS3 und Xbox 360 und ist ein Mix aus Shooter und Tower-Defense-Spiel. Normalerweise wandert Sanctum 2 für immer noch rund 15 US-Dollar über die Ladentheke, die ihr euch noch knapp 24 Stunden lang sparen könnt. Das Angebot gibt es hier im Humble Bundle Store.

Und was gibt es sonst noch abzustauben? Die Rabattaktionen umfassen auch aktuelle Titel wie beispielsweise Destiny 2 (-35%), Wolfenstein II: The New Colossus (-50%) oder Assassin's Creed: Origins (-17%). Ein Blick lohnt sich also allemal.

Die besten Angebote im Humble Bundle Fall Sale im Überblick:

Destiny 2 (-35%)

Wolfenstein II: The New Colossus (-50%)

Assassin's Creed: Origins (-17%)

Call of Duty: WWII - Digital Deluxe Edition (-10%)

The Witcher 3 - Game of the Year Edition (-60%)

DiRT Rally (-80%)

Cities: Skylines (-75%)

Mittelerde: Schatten des Krieges (-40%)

Sword Art Online: Hollow Realization - Deluxe Edition (-20%)

No Man's Sky (-60%)

Street Fighter V - 2017 Deluxe Edition (-50%)

Planet Coaster (-55%)

Civilization VI - Digital Deluxe Editioin (-50%)

The Evil Within 2 (-50%)

Prey (-50%)