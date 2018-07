Ein sehr heikles und schwieriges Thema hat nun in Saudi-Arabien zum umstrittenen Schritt geführt, dass satte 47 mitunter sehr bekannte Titel auf dem Index gelandet und dort nunmehr verboten sind. Der offizielle Grund für diesen Schritt ist der vorhergehende Tod zweier Kinder.

Schon öfter machte die Social-Media-Challenge namens "Blue Whale Challenge" in den Medien die Runde. Dabei werden die Teilnehmer dazu gedrängt, verschiedene Aufgaben zu erfüllen; im Regelfall endet extrem bedenkliche Challenge damit, dass sich die Teilnehmer dann selbst das Leben nehmen.

Natürlich sollte man um derartige Geschichten naturgemäß einen ganz großen Bogen machen und sich im Zweifel mit entsprechenden Beratungsstellen in Verbindung setzen, wenn man damit konfrontiert wird. Dennoch führte diese Social-Media-Challenge in Saudi-Arabien nun zum Tod zweier Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren. Der Tod des Jungen und des Mädchens ist für die saudi-arabischen Behörden auch der Aufhänger, zu einem Rundumschlag gegen die Spieleindustrie auszuholen. Grund: Die beiden Kinder sollen an besagter Challenge via eines Onlinespiels teilgenommen haben.

Das Ergebnis ist nun, dass in Saudi-Arabien 47 Videospiele komplett verboten und auf den Index gesetzt wurden. Darunter befinden sich sehr namhafte Vertreter wie The Witcher 3, Assassin's Creed 2 oder das weltweit erfolgreichste Entertainment-Produkt Grand Theft Auto V. Die zuständige Kommission führt lediglich "unspezifizierte Verletzungen von Gesetzen und Regularien" als Begründung an. Auch zur getroffenen Auswahl der Spiele gibt es keinerlei Aussagen und es ist auch kein konkretes Muster erkennbar, wie diese erfolgt ist. Beispielsweise sind die ersten drei Teile der God-of-War-Reihe dabei, aber nicht der jüngste Release.

Unter dem Strich bleibt am Ende auch in Saudi-Arabien die Diskussion, inwieweit Videospiele für den tragischen Suizid zweier Kinder verantwortlich sind bzw. gemacht werden können. Das Thema spielt in der Gesellschaft - leider Gottes - immer noch regelmäßig eine Rolle.

Die 47 in Saudi-Arabien nunmehr verbotenen Titel im Überblick:

Agents of Mayhem

Assassins Creed 2

Attack on Titan 2

Bayonetta 2

Clash of the Titans

Dante’s Inferno

Dead Rising 3 Apocalypse Edition

Deadpool

Deception IV: The Nightmare Process

Deus Ex Mankind Divided

Devils Third

DmC – Definitive edition

Dragon Age: Inquisition

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Draw to Death

Final Fantasy Dissidia

Fist of the North Star: Ken’s Rage 2

God of War 1

God of War 2

God of War 3

Grand Theft Auto V

Heavy Rain

Hitman: Absolution (2012)

Life is Strange

Mafia 2

Mafia 3

Metro Redux

Okami

One Piece Burning Blood

Past Cure

Prison Architect

Resident Evil 5

Resident Evil 6

Saints Row IV

SplatterHouse

Street Fighter V

Street Fighter 30th Anniversary

The Order 1886

The Saboteur

The Witcher 3

The Nonary Game

Thief

Vampyr

Watch Dogs

Wolfenstein 2

Wolfenstein: The New Order

YO-KAI WATCH