Mal Urlaub machen, um dem Alltag zu entfliehen und mal raus zu kommen. Das muss nicht sein, wenn ein High-End-PC im Hotelzimmer steht!

Es gibt inzwischen ja kaum noch einen Service, den man in irgendeinem Hotel der Welt nicht bekommen kann. In Taiwan steht das i Hotel, das sich speziell an Gamer richtet, die dem Alltag um den heimischen Rechner entfliehen wollen und mal eine andere Umgebung brauchen. Dort steht in jedem Zimmer nicht nur ein High-End-Rechner, sondern gleich zwei potente Exemplare, mit denen die Gäste spielen dürfen. Darüber hinaus ist die Lobby des Hotels extra so ausgestattet, dass sie für große LAN-Parties genutzt werden können.

Die Computer verfügen über ein leistungsstarkes Innenleben bestehend aus einer Nvidia GeForce GTX 1080 und sind über die Gehäusegrenzen hinaus mit einem 32- Zoll-Monitor von Asus und einem DXRacer-Gaming-Stuhl ausgestattet. Wer in Taiwan ist und mit einer Übernachtung liebäugelt, der muss für eine Übernachtung mit 100 Dollar rechnen. Wer allerdings einfach mal nur ein paar Stunden an einem potenten PC spielen will, kann auch spezielle Angebote von 12 Dollar die Stunde wahrnehmen.

Und wer lieber spielen lässt, für den steht noch ein 46-Zoll-Fernseher im Zimmer, über den zum Beispiel eSports-Turniere verfolgt werden können. Das i Hotel ist nur eine Stunde von Taipeh entfernt, in einem Ort namens Tauyuan.