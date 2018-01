Im Humble Store können Schnäppchenjäger mal wieder ein besonderes Angebot wahrnehmen, denn dort gibt es noch für kurze Zeit mal wieder einen Titel umsonst. Dabei handelt es sich dieses Mal um einen Shooter.

Wer flott ist, kann sich im Humble Store mal wieder ein komplett kostenloses Spiel in der Vollversion abstauben. Dabei handelt es sich dieses Mal um The Red Solstice, das ihr anschließend auf dem PC zocken könnt.

The Red Solstice ist ein Indie-Shooter, der aus der Top-Down-Perspektive gespielt wird und auch auf viele taktische Elemente setzt. Ihr kommandiert ein Squad bestehend aus vier Space Marines und müsst es mit allerhand Aliens aufnehmen. Der Titel unterstützt auch Koop, ebenso wie regulären Multiplayer. Wer den Singleplayer-Modus bevorzugt, kann eine zahlreiche Missionen umfassende Kampagne durchspielen. Aufgrund des taktischen Elements lässt euch das Spiel die Zeit verlangsamen und so euer Squad in Kampfsituationen auch schon einmal neu ausrichten.

Das Angebot im Humble Store ist bereits live und steht noch etwas mehr als 12 Stunden zur Verfügung. Interessierte sollten daher schnell sein, denn heute Abend um 19:00 Uhr wird für The Red Solstice wieder der reguläre Preis fällig.

Im Übrigen läuft im Humble Store auch immer noch der Winter Sale mit vielen weiteren Rabatten. Die Verkaufsaktion wird bis zum 25. Januar 2018 andauern.