Kommenden Monat startet die deutsche Gamer-Komödie "Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel" in den Kinos.

"Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel" ist ein Filmexperiment von Regisseur Florian Schnell, das Gaming-Sequenzen nahtlos in seinen Spielfilm legt. Die Komödie um zwei jugendliche Online-Rollenspieler, die von einem Hacker aus ihrem Lieblings-Spiel geworfen wurden und sich fortan in der realen Welt zurechtfinden müssen, kombiniert virtuelle und tatsächliche Realität und versucht, die Lebenswelt jugendlicher Gamer widerzuspiegeln. Die Computerspielszenen wurden von dem renommierten deutschen Entwickler Piranha Bytes kreiert, der u.a. weltweit für die Gothic-Serie bekannt ist und aktuell an dem kommenden Rollenspiel ELEX arbeitet.

Das fiktive Online-Spiel, um dass sich "Offline" dreht, ist an Risen 3 angelehnt und heißt "Schlacht um Utgard". Auch hierfür zeichnet sich Piranha Bytes verantwortlich. Darüber hinaus wartet der Film mit einer weiteren Überraschung auf: Die YouTuber Sarazar und Daniele Rizzo sowie Piranha Bytes' Lead-Gamedesigner Björn Pankratz sind in kleinen Cameo-Rollen zu sehen. "Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel" startet am 23. Februar 2017 in deutschen Kinos.