Es gibt erste Pläne für Super Nintendo Land in den Universal Studios Japan. Es sieht ganz so aus, als könntet ihr dem Pilzkönigreich ganz persönlich einen Besuch abstatten.

Noch bevor 2020 die Olympischen Spiele in Tokyo ausgetragen werden, werden in den Universal Studios Japan die Pforten zu einem neuen, sehr umfangreichen Parkbereich eröffnet. Nintendo hat skizziert, wie sich das Unternehmen den auf dem Pilzkönigreich basierenden Teil des Themenparks vorstellt. Super Nintendo World ist der Name des Projekts, das erstmals im Mai 2015 angekündigt wurde. Über 300 Millionen Dollar an Investitionen fließen in die Umsetzung.

Mario und Luigi werden den Universal Studios aber nicht nur in Japan einen Dauerbesuch abstatten. Pläne, die beiden Klempnerbrüder auch in die Universal Studios Hollywood und in das Universal Orlando Resort zu verfrachten existieren schon. Der Themenbereich ist eine Maßanahme im Zuge von Nintendos Großoffensive, neue Zielgruppen schon früh mit den Figuren des Unternehmens in Berührung zu bringen, um sie für ihr eigentlichens Kerngeschäft zu gewinnen.