Spaß haben und gleichzeitig die Beckenbodenmuskulatur stärken? Das ist die Absicht von Perifit. So albern das ganze zunächst klingt, steckt doch ein zumindest in der Theorie gut gemeintes Thema dahinter.

Perifit ist eine neue Entwicklung auf dem App-Markt, die, zumindest offiziell, die weibliche Gesundheit fördern will. Es handelt sich um ein kleines Handy-Spielchen, das nach dem Prinzip von Flappy Bird funktioniert. Das Besondere daran ist eine an Sexspielzeug erinnernde Periferie, die auf Druck reagiert. Der soll durch Muskelkontraktion im Vaginalbereich aufgebaut werden. Kneift Frau die Beine zusammen, steigt die Flughöhe eines Schmetterlings auf dem Smartphone. Dabei müssen Münzen eingesammelt werden. Die Schwierigkeit dürfte darin bestehen, so viel Übung zu bekommen, dass auch der Druck für mittlere Flughöhen aufrecht erhalten werden kann.

Das ist noch nicht alles. Perifit sieht sich, neben dem sicherlich Aufsehen erregenden Effekt, primär als Fitness-Tool. Die App erfasst über längeren Zeitraum den Kraftzuwachs, die Ausdauer, die Reflexe und Beweglichkeit des weiblichen Intimbereichs. Zweck ist es, der nach der Geburt eines Kindes auftretenden Blasenschwäche entgegen zu wirken. Was meint ihr? Steckt hinter Perifit eine alberne Spielerei oder könnte das Gadget wirklich einen Nutzen für Frauen haben?