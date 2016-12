Er ist der unangefochtene König der YouTube-Stars. Nun möchte PewDiePie seinen Account löschen - unter einer Bedingung. Grund dafür sind einige Änderungen an Feeds und Abonnements, die das Videoportal vorgenommen hat.

PewDiePie ist genervt. Weil YouTube Abonnements von YouTubern entfernt hat und nun recht willkürliche Videoempfehlungen gibt und große Plattformnutzer nicht darüber informiert, hat der millionenschwere Schwede ein neues, zehnminütiges Video veröffentlicht, in dem er seinem Frust freien Lauf lässt. Die Zugriffe auf seine Videos würden von Woche zu Woche sichtbar sinken, weswegen er sogar von einer Verschwörung spricht, nach der YouTube versuche, seinen Kanal sterben zu lassen. Einige seiner neueren Videos erzeugen "nicht mal" 2 Millionen Aufrufe. Normal ist für ihn ein zweistelliger Millionenbereich.

Am Ende des Clips setzt er eine ernste Miene auf und gibt bekannt, dass er seinen Kanal löschen werde, sobald er 50 Millionen Abonnenten erreicht. YouTube bestreitet, irgendetwas geändert zu haben, das zu dem mysteriösen Verlust von Abonnenten führt, den viele größere YouTuber seit Monaten verzeichnen. Aktuell liegt Felix Kjellberg, so der bürgerliche Name von PewDiePie, bei rund 49 Millionen Abos. Wir werden also bald wissen, ob er Ernst macht. In jedem Fall möchte er YouTube nicht den Rücken kehren, sondern einen neuen, frischen Account starten. Es sollte ihm ein Leichtes sein, auch diesen innerhalb kürzester Zeit wieder zu alter Größe zu verhelfen.

Was meint ihr? Meint PewDiePie es ernst oder ist es nur eine geschickte Masche, auch Leuten, die ihm nichts abgewinnen können, ein Abo zu entlocken?