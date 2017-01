Mal wieder wartet ein neues Humble Bundle auf Schnäppchenjäger unter euch. Im Fokus stehen dabei Spiele, die bei Steam außerordentlich gut bewertet wurden.

Nur gute Spiele? Klingt gut! Doch was versteckt sich denn nun hinter dem Humble Overwhelmingly Positive Bundle. Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar erwarten euch Shantae and the Pirate's Curse von Wayforward, Epic Battle Fantasy 4 und Pony Island.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von aktuell 6,82 Dollar berappt, erhält das klassische Adventure Day of the Tentacle Remastered sowie das Stealth-Actionspiel Deadbolt. Weitere Spiele auf dieser Stufe werden in einer Woche bekanntgegeben.

Zu guter letzt gibt es auch noch eine Stufe zum Fixpreis von 10 US-Dollar, die euch das 2016 veröffentlichte Indie-Spiel VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action einbringt, ebenso wie N++. Die meisten Spiele sind DRM-frei, einige sind zudem auch als Mac- oder Linux-Fassung erhältlich. Das Angebot ist noch etwas mehr als 13 Tage lang gültig.