Humble Best of 2017 Bundle

Im vergangenen Jahr 2017 gab es wieder etliche Humble Bundles für Schnäppchenjäger. Im neuesten Angebot wurden nun noch einmal die besten Spiele des Vorjahres in einem Paket zusammengefasst.

Das Humble Best of 2017 Bundle umfasst die nach Ansicht der dortigen Redaktion besten Spiele früherer Angebote aus dem letzten Jahr, beispielsweise aus dem Spooky Horror Bundle, dem Indie Bundle 18, dem Very Positive Bundle oder dem Stardock Bundle. Schnäppchenjäger sollten also die Ohren spitzen und gegebenenfalls zuschlagen.

Für einen frei wählbaren Preis gibt es die Vollversionen von Five Nights at Freddy's: Sister Location, Goat Simulator und Hacknet. Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von aktuell 5,44 Dollar bzw. 4,41 Euro berappt, der erhält außerdem Verdun, Sins of a Solar Empire: Rebellion, Death Road to Canada und Turmoil.

Auf der letzten Stufe wartet zum Fixpreis von 10 Dollar bzw. 8,11 Euro dann noch die Vollversion von Dead by Daylight. Das Humble Best of 2017 Bundle ist bis zum 20. Februar 2018 verfügbar.