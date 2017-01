Kaum, dass HDMI 2.0 flächendeckend verfügbar ist, schon kommt der Nachfolger. Im Umfeld der CES in Las Vegas gab es einiges an Infos zum kommenden Standard HDMI 2.1 für den Anschluss von TV-Geräten und Monitoren.

Der neue Verbindungsstandard wurde mittlerweile verabschiedet und soll im zweiten Quartal 2017 zum Einsatz kommen, wobei dann noch abzuwarten ist, ab wann entsprechende Geräte verfügbar werden. Erfahrungsgemäß wird das noch eine ganze Weile dauern.

Die gute Nachricht: an den bisherigen Steckern ändert sich nichts, allerdings sind neue Kabel fällig. Zudem wird gemeldet, dass HDMI 2.1 dieses Mal nicht per Firmware-Update auf den jeweiligen Displays aktiviert werden kann. Wer also in den Genuss von HDMI 2.1 kommen will, muss wohl oder über in den sauren Apfel beißen und sich neue Hardware zulegen.

Der neue Standard hat allerdings einiges in Petto. Neben einer höheren Übertragungsbandbreite soll das statische HDR von HDMI 2.0b durch ein dynamisches HDR ersetzt und ein höherer Kontrast ermöglicht werden. Dank der höheren Bandbreite von 48 Gbit/s sollen Bildraten von 60 Hz bei 8K und 120 Hz bei 4K Auflösung ermöglicht werden. Zudem sollen die Soundformate Dolby Atmos und DTS:X direkt an Geräte übertragen werden. Änderungen beim Kopierschutz HDCP 2.2 sind hingegen nicht zu erwarten.