Momentan befindet sich mit Sonic Forces ein neuer Titel des Sega-Maskottchens in Entwicklung. Nun wurden die technischen Unterschiede der Nintendo Switch-Fassung bekannt gegeben.

Momentan befinden sich bei Sega gleich zwei Titel mit dem blauen Igel als Hauptcharakter in der Mache. Einer davon ist Sonic Forces der für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen soll. Im Rahmen einer E3-Demo konnte man jedoch bereits sehen, dass die Fassung für die Nintendo Konsole mit technischen Abstrichen daher kommt.

So wird das Spiel auf den anderen Plattformen mit 60 Bildern pro Sekunde laufen, während die Switch mit 30 Bildern pro Sekunde Vorlieb nehmen muss. Weiterhin wurden die Charaktermodelle und Details in den Levels, wie beispielsweise das Gras in der Green Hill Zone, weniger detailliert dargestellt.