Mit Song of the Deep hat Insomniac Games mal ein kleineres Projekt veröffentlicht, das durchaus Erfolge feierte. Nintendo-Jünger kommen dennoch nicht in den Genuss des Spiels.

Obwohl zahlreiche Indie-Titel ihren Weg auf Nintendos neue Konsole Switch finden, wird Song of the Deep von Insomniac Games nicht dazu zählen. Der Titel wird auch künftig den Plattformen PC, PS4 und Xbox One vorbehalten bleiben.

Eine entsprechende Rückfrage hat das Entwicklerstudio nun via Twitter beantwortet. Dort heißt es, dass es keinerlei Pläne gebe, den Metroidvania-Titel Song of the Deep aus 2016 für die neue Konsole zu portieren. Das Spiel wurde ursprünglich Mitte Juli im vergangenen Jahr für die oben genannten Plattformen veröffentlicht und heimste durchaus gute Wertungen ein.